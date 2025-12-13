El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se aclare, alcanzando temperaturas de hasta 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando velocidades de hasta 6 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa agradable, aunque no se espera que sea lo suficientemente fuerte como para causar molestias.

La salida del sol está programada para las 08:54, y el ocaso se producirá a las 18:02, lo que significa que los habitantes de Redondela podrán disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente propicio para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.