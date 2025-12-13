El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm en el periodo más activo de la mañana. A medida que avance el día, la precipitación irá disminuyendo, con valores que se reducirán a 0.4 mm y 0.2 mm en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá constante en 10 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se situará en torno al 89% en las horas de la mañana y ligeramente disminuirá a 87% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el ambiente se sienta más fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Redondela vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío que generará la humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter leve. Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas, aunque se espera que estas sean poco intensas y no generen mayores inconvenientes.

Los momentos de orto y ocaso se producirán a las 08:53 y 18:02, respectivamente, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frescura y humedad en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones climáticas no mostrarán grandes cambios, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias esporádicas y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones climáticas no serán las más agradables para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.