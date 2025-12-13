El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque las nubes han hecho su aparición en las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada, el cielo estuvo muy nuboso, pero a medida que avanza el día, se espera que las condiciones mejoren, con predominancia de cielos despejados a lo largo de la jornada. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde, y alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% al amanecer y disminuyendo gradualmente hasta un 60% en las horas de mayor temperatura. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más agradable, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, sobre todo por la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h, siendo más intenso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 21 km/h, especialmente en las horas de la mañana.

La salida del sol se producirá a las 08:54, brindando luz natural a la ciudad, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser soleado y agradable. Los ciudadanos de Pontevedra pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.