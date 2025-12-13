El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Según las previsiones meteorológicas, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. Durante el periodo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados , lo que puede resultar algo fresco para quienes salgan a la calle.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95%, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. En términos de acumulación, se anticipa una precipitación total de aproximadamente 0.4 mm, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no deberían causar inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o un chubasquero si se planea estar al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta, rondando el 94% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 88% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indica el termómetro, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con una velocidad de 10 a 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente en las horas más activas del día. Esto es algo a tener en cuenta, sobre todo para quienes realicen actividades al aire libre o se desplacen en bicicleta.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura se mantendrá estable en 11 grados durante todo el día, lo que sugiere que no habrá grandes cambios térmicos.

En resumen, Pontevedra vivirá un día de diciembre típico, con cielos nublados y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar museos o cafés, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.