El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará cubierto, con una descripción de "muy nuboso" en las horas 2 y 3. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje, alcanzando condiciones de "despejado" desde las 5 de la mañana hasta el final del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados durante la mañana. A medida que el día progrese, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto más alto.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% hacia las 16:00 horas. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas, predominando del noreste. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 21 km/h en la madrugada, disminuyendo a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las horas de la tarde y noche. Esto proporcionará un ambiente fresco, pero sin condiciones extremas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las horas. Las probabilidades de tormenta también son mínimas, manteniéndose en un 5% solo en las primeras horas de la mañana, lo que sugiere que el tiempo será mayormente estable y seco.

Los ciudadanos de Pontecesures pueden disfrutar de un día fresco y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando las temperaturas son más agradables. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y al caer la tarde, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.