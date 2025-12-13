El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará predominantemente nublado, con descripciones que varían desde "cubierto con lluvia escasa" hasta "muy nuboso". Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, alcanzando un máximo de 10 grados . Esta temperatura, aunque fresca, es típica para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 88% por la mañana y descenderá ligeramente a un 86% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una acumulación de 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán escasas y no deberían interferir significativamente con las actividades al aire libre. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es del 75%, lo que sugiere que es bastante probable que se produzcan algunas gotas a lo largo del día. Por lo tanto, es prudente estar preparado para un tiempo variable.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el noreste a una velocidad de 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Esta brisa puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es del 30%, lo que indica que, aunque no es muy alta, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno más intenso. Sin embargo, la mayoría de las condiciones climáticas se mantendrán dentro de un rango moderado, lo que permitirá que los residentes de Pontecesures continúen con sus actividades diarias sin mayores inconvenientes.

El orto se producirá a las 08:55 y el ocaso a las 18:01, lo que significa que disfrutaremos de aproximadamente 9 horas de luz solar. A medida que el día avance, la luz del sol será escasa debido a la cobertura de nubes, pero los momentos de claridad podrían ofrecer un respiro en medio de la grisácea jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.