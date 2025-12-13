El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al desplazarse.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a momentos de cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85% durante gran parte del día, alcanzando picos del 100% en las horas más frías.
El viento será ligero, predominando del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 4 km/h. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque no se descartan algunas nubes dispersas.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Ponteareas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la niebla puede volver a aparecer en la noche.
La salida del sol está programada para las 08:53, y el ocaso será a las 18:02, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades. En resumen, el día se presenta como una jornada fresca y mayormente despejada, ideal para disfrutar de un paseo por la naturaleza o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.
