El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una atmósfera gris y húmeda. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad acumulada sea de aproximadamente 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.3 mm en la tarde y continuando con ligeras lluvias de 0.6 mm, 0.4 mm y 0.2 mm en las horas posteriores. Esto significa que, aunque las lluvias no serán intensas, la constante presencia de humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo de lo habitual.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, con un promedio de 10 grados . Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 97% en la tarde y el 98% hacia el final del día, generará una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h, aumentando ligeramente en algunas rachas hasta alcanzar los 5 km/h. Este viento suave no será suficiente para dispersar las nubes, pero puede aportar un ligero alivio en momentos de mayor humedad.

La salida del sol está prevista para las 08:53, mientras que el ocaso se producirá a las 18:02, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de la escasa luz solar y el cielo cubierto puede hacer que la sensación de día sea más oscura y fría.

En resumen, Ponteareas experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y abrigarse bien si se tiene que salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.