El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 grados, manteniéndose estables, lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, y para las 4 de la tarde, se espera que la mayor parte del día esté dominado por cielos despejados. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la nubosidad, permitirá que los residentes disfruten de un ambiente más agradable durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 87% a las 3 de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, llegando a un 63% a las 4 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los habitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones de viento también serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h desde el este durante la mañana, disminuyendo a lo largo del día. Esto podría hacer que el viento se sienta más fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a pasear o simplemente disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y temperaturas frescas, pero evolucionando hacia un ambiente más cálido y despejado en la tarde, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.