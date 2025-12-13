El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.4 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá constante en 9 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco. Sin embargo, la sensación térmica será un poco más baja, rondando los 6 a 7 grados, debido a la humedad y el viento. Este factor es importante a tener en cuenta, ya que puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel significativo en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 21 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 41 km/h. Esta combinación de viento y temperatura puede resultar en un ambiente bastante fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, lo que podría complicar el tráfico en las carreteras. Es aconsejable que los conductores mantengan precauciones adicionales y reduzcan la velocidad, especialmente en tramos donde la lluvia pueda hacer que la superficie esté resbaladiza.

En cuanto a la actividad tormentosa, hay una probabilidad del 50% de que se produzcan tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El amanecer se producirá a las 08:53, y el ocaso será a las 18:01, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. A medida que se acerque la noche, las temperaturas podrían descender ligeramente, por lo que se recomienda a los residentes que se preparen para un final de jornada fresco y húmedo. En resumen, es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo en Ponte Caldelas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.