El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto en la primera parte del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo condiciones más soleadas y agradables.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 10 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el fresco de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 60% en las horas centrales. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que contribuirá a una sensación más cálida en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Poio pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos.

El orto se producirá a las 08:55, brindando luz natural a los habitantes, mientras que el ocaso se espera para las 18:02, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada. En resumen, el tiempo de hoy en Poio será mayormente favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.