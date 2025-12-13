El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia escasa en las primeras horas de la jornada, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que sugiere que será un día frío, típico de esta época del año.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en el periodo más crítico, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. En cuanto a la cantidad de precipitación esperada, se prevé que sea de aproximadamente 0.4 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm más tarde. Sin embargo, en los periodos posteriores, no se anticipa acumulación significativa de lluvia, lo que podría ofrecer un respiro a los que buscan salir a disfrutar del aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que oscilarán entre el 88% y el 94% a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Poio vestirse adecuadamente para evitar el malestar por el frío y la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 9 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre, ya que puede generar un ambiente más fresco de lo habitual.

Los momentos de mayor nubosidad se concentrarán en las horas de la mañana y la tarde, mientras que hacia el final del día, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. El orto se producirá a las 08:54 y el ocaso a las 18:02, lo que significa que los días son cortos en esta época del año, y la luz solar será limitada.

En resumen, el día en Poio se presenta como un día típico de invierno, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, manteniendo un abrigo adecuado y considerando la posibilidad de llevar un paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.