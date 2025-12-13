El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la madrugada, donde se espera que las nubes den paso a un cielo poco nuboso. Sin embargo, a medida que avance el día, el sol se asomará en varias ocasiones, ofreciendo momentos despejados que permitirán disfrutar de una temperatura agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 10 grados a media mañana. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 8 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 93%. Esto puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 80% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no se anticipan chubascos ni lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 14 km/h, predominando del este durante la mañana y cambiando a direcciones del sur y suroeste en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracteriza por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un ambiente seco. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante la frescura matutina y vespertina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.