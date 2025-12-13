El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo predominantemente nublado con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados , lo que sugiere que será un día frío, típico de esta época del año.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 94% al 95%, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas gotas de lluvia, aunque no se espera que sean intensas. Esto podría ser un alivio para el suelo, que ha estado seco en días anteriores, pero no será suficiente para generar un impacto significativo en el entorno.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h, lo que no debería causar molestias significativas. Sin embargo, en momentos de mayor intensidad, se podrían registrar ráfagas de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La probabilidad de tormentas es del 45%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se presenten algunas condiciones inestables en el ambiente. Esto podría generar un ambiente propicio para la formación de nubes de tormenta, aunque es poco probable que se desarrollen fenómenos meteorológicos extremos.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, con el orto solar previsto para las 08:53 y el ocaso a las 18:02, lo que brinda una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones de lluvia. En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, ideal para disfrutar de un día acogedor en interiores o para actividades que no requieran de un tiempo soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.