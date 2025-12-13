El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto durante las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. A partir de las 04:00, la situación meteorológica mejorará notablemente, con cielos despejados que se mantendrán hasta la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el día avance, alcanzando los 14 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será más notable entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la combinación de temperaturas más cálidas y cielos despejados debería hacer que la tarde sea agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esto proporcionará un ambiente relativamente tranquilo para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta la posibilidad de ráfagas más intensas en las primeras horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 08:54 y se pondrá a las 18:04, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.