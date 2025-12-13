El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

La temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día. Este valor, aunque fresco, es típico para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se situará entre el 83% y el 87% a lo largo del día. Esta alta humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Oia vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es del 45%, las condiciones actuales no sugieren la formación de fenómenos severos, por lo que se espera que la jornada transcurra sin incidentes significativos.

La probabilidad de precipitación es del 100% para el día de hoy, lo que refuerza la idea de que la lluvia será una constante. Sin embargo, la intensidad de estas lluvias será leve, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen con precaución, aunque es recomendable llevar paraguas o impermeables.

En resumen, Oia experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y vientos moderados. Los residentes deben estar preparados para un tiempo invernal típico, manteniendo en cuenta la alta humedad y la posibilidad de lluvias intermitentes. A pesar de las condiciones climáticas, la belleza natural de Oia sigue siendo un atractivo, invitando a disfrutar de sus paisajes, aunque con las precauciones necesarias ante la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.