El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, aunque se anticipan algunas nubes en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición hacia un estado más despejado a partir del periodo de las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleva en el cielo, alcanzando los 16 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 96% en la madrugada y descenderá hasta un 83% hacia el final de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, proporcionando un ambiente más tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en O Rosal durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se caracteriza por un inicio nublado que dará paso a un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del noreste aportarán frescura, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.