El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, O Rosal se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm, siendo más intensas en las horas centrales de la jornada.

La temperatura se mantendrá constante en 11 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, generará una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 14 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

La probabilidad de tormentas se sitúa en un 50%, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan episodios de tormenta aislados que podrían generar un incremento temporal en la intensidad de las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día.

El amanecer se producirá a las 08:53, y el ocaso está previsto para las 18:04, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frescura y humedad. Durante la tarde, aunque se espera que las lluvias sean menos frecuentes, el cielo seguirá cubierto, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se vista adecuadamente para las bajas temperaturas y la alta humedad. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.