El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 16 grados , siendo las horas más cálidas alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 68% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura irá aumentando progresivamente. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvia también permitirá que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas de mayor calor.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el noreste y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:02, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y bonito. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la noche, lo que sugiere que será recomendable abrigarse si se planea salir.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.