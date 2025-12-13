El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.7 mm en las horas más activas. La probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 10 grados . Esta temperatura, aunque fresca, se sentirá más intensa debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores del 95% al 99% en las horas de la tarde. Esta combinación de frío y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar los 12 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que avance el día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 40% de posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar variaciones en la intensidad de la lluvia.

El orto se producirá a las 08:53, y el ocaso será a las 18:02, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, lo que puede afectar el estado de ánimo de los habitantes, por lo que se sugiere aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones invernales y mantenerse informados sobre cualquier cambio en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.