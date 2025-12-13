El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a partir de las 3 de la mañana, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un día predominantemente despejado. Esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, con cielos despejados desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 12 grados durante las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, situándose en torno a los 11 grados a partir de las 10 de la noche. Esta oscilación térmica sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 81% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 77% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor podría ser más pronunciada en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de O Grove podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece esta hermosa localidad costera. En resumen, el tiempo de hoy en O Grove se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en un entorno mayormente soleado y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.