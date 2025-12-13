El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia ligera en las primeras horas de la jornada, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 75%. Las lluvias, aunque no serán intensas, podrían generar un ambiente húmedo y fresco, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes llevar paraguas o impermeables.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 12 grados . Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes no estén acostumbrados a estas condiciones.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 15 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las zonas costeras. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría generar un oleaje más agitado en la costa, por lo que se aconseja precaución a quienes planeen actividades en el mar.

A lo largo de la jornada, el cielo pasará de estar cubierto a nuboso, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde. Sin embargo, se espera que las nubes persistan, y el ambiente seguirá siendo mayormente gris. La temperatura no variará significativamente, manteniéndose en torno a los 12 grados, lo que sugiere que será un día fresco y húmedo.

El orto se producirá a las 08:55 y el ocaso a las 18:03, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta época del año. La combinación de la falta de luz solar y la alta humedad puede hacer que el día se sienta más oscuro y frío, por lo que es recomendable planificar actividades al aire libre con precaución y abrigarse adecuadamente.

En resumen, O Grove experimentará un día cubierto y fresco, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos breves al aire libre, siempre con la precaución de estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.