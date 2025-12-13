El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% a la medianoche y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que el cielo se aclare, pasando de un estado muy nuboso a poco nuboso y finalmente a despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad, que se espera que baje al 72% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Nigrán podrán aprovechar el buen tiempo.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 6 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del este con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

La salida del sol está programada para las 08:54, y el ocaso se producirá a las 18:04, lo que significa que los días están acortándose a medida que nos acercamos al invierno. La luz solar será un factor importante en el aumento de las temperaturas durante el día, y con el cielo despejado, se espera que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa o realizar deportes en el parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.