El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm, siendo más intensas en las primeras horas de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada de una alta humedad relativa, que alcanzará valores del 88% al 90%. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Nigrán vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 10 km/h. En momentos puntuales, se podrían registrar rachas de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y las nubes bajas, lo que podría complicar el tránsito en algunas zonas. Es recomendable que los conductores mantengan precauciones adicionales, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando la visibilidad puede ser más reducida.

El orto se producirá a las 08:53, mientras que el ocaso está previsto para las 18:03, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz del día será limitada, lo que puede influir en las actividades al aire libre. Aquellos que planeen salir deben estar preparados para las condiciones climáticas y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con precaución, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.