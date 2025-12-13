El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Mos se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta la 1:00 AM, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondan los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a despejarse gradualmente. Desde las 2:00 AM hasta las 8:00 AM, se espera un cielo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados. La humedad se mantendrá elevada, aunque comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la mañana sea un poco más tolerable.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. Desde las 9:00 AM hasta las 3:00 PM, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 16 grados a las 3:00 PM. La humedad relativa también disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más seco y agradable. Sin embargo, se recomienda llevar abrigo, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, especialmente entre las 9:00 AM y las 3:00 PM, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A partir de las 4:00 PM, el cielo comenzará a nublarse nuevamente, y las temperaturas descenderán gradualmente. Para la noche, se espera que el cielo esté mayormente despejado, con temperaturas que caerán a 7 grados hacia las 10:00 PM. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 95% hacia la medianoche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar del fin de semana. En resumen, hoy en Mos será un día de contrastes, con un inicio cubierto que dará paso a una tarde soleada y agradable, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.