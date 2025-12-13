El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. Las precipitaciones, aunque ligeras, se registrarán en diferentes momentos del día, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.7 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá constante en 10 grados durante el día, lo que sugiere un tiempo fresco. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que oscilará entre el 94% y el 97%, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Los habitantes de Mos deben estar preparados para un día en el que la sensación de frío podría ser notable, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que soplará desde el norte, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h. Este viento fresco, sumado a la alta humedad, podría intensificar la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter leve. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es moderada, con un 40% de probabilidad, lo que sugiere que podrían presentarse condiciones más inestables en ciertos momentos, especialmente por la tarde.

Los horarios de salida y puesta del sol son relevantes para planificar actividades al aire libre. El orto se producirá a las 08:53, mientras que el ocaso será a las 18:02, lo que significa que los días son cortos y la luz natural será limitada. Es recomendable aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, aunque siempre con la precaución de llevar un paraguas o impermeable debido a la inminente posibilidad de lluvia.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente frío y potencialmente inestable, con la posibilidad de tormentas que podrían surgir a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.