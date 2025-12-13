El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse, alcanzando un estado mayormente despejado desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable para los habitantes de la zona. La humedad relativa también se mantendrá alta, comenzando en un 88% y descendiendo gradualmente hasta un 81% hacia el mediodía.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que varían entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 37 km/h a las 2 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en la tarde.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, pero se espera que se mantenga en cero durante el resto de la jornada. Esto sugiere que no habrá lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

A partir de la tarde, el cielo continuará despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados a las 3 de la tarde. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 68% hacia las 2 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, llegando a 10 grados a las 8 de la tarde y 8 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una jornada mayormente soleada y agradable. Los habitantes de Moraña podrán disfrutar de un tiempo propicio para actividades al aire libre, con un ambiente fresco y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.