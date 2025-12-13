El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia escasa en las primeras horas del día, especialmente entre las 19:00 y 20:00, donde se prevé una precipitación de 0.6 mm. A medida que avance la tarde, la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá muy nuboso, lo que podría generar un ambiente gris y fresco.

La temperatura se mantendrá constante en 10 grados durante todo el día, lo que sugiere un tiempo frío y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 94% en las primeras horas de la mañana y descenderá gradualmente hasta el 89% hacia el final del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede resultar en un ambiente bastante incómodo, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h. Aunque no se esperan ráfagas fuertes, el viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. La máxima racha de viento podría alcanzar los 25 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras. Además, existe un 45% de probabilidad de tormentas, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes, aunque no se anticipan eventos severos.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 08:54 y el ocaso a las 18:01, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta época del año. La escasa luz solar y el cielo cubierto pueden hacer que el día se sienta más oscuro y frío, por lo que es recomendable aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.