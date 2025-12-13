El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora hacia el amanecer, donde se espera que las nubes comiencen a dispersarse, aunque todavía habrá momentos de nubosidad. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados durante la mañana, lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren notablemente. Desde las 4 de la mañana, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con más fuerza. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor estimado de 16 grados , lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el sol estará presente, la sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste a velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h, lo que no debería representar un inconveniente significativo para los habitantes de Mondariz. Las ráfagas de viento serán más notables durante la tarde, pero en general, se mantendrán suaves, contribuyendo a un ambiente tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes disfruten de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvia, combinada con las temperaturas agradables, hará que sea un día ideal para salir a caminar, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:02. En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y seco, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.