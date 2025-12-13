El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Mondariz se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nublado, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.5 mm. La probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas al salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 10 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa, que oscilará entre el 93% y el 97%, generará una sensación térmica más fría de lo habitual. Los niveles de humedad son bastante elevados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que no representa un riesgo significativo, pero sí puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que avance el día, el viento podría ir disminuyendo, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación térmica.

La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la niebla que podría formarse en las primeras horas del día. Es recomendable que los conductores y peatones mantengan precauciones adicionales al desplazarse, especialmente en las zonas más rurales donde la visibilidad puede ser más limitada.

A medida que se acerque el ocaso, que se producirá a las 18:02, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La noche se presentará igualmente nublada, y las temperaturas podrían descender ligeramente, aunque se mantendrán en torno a los 8 grados . La combinación de la humedad y el viento del norte podría hacer que la sensación de frío persista durante la noche.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo invernal y que tomen las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.