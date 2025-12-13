El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que se aclare, alcanzando condiciones de cielo despejado en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.
La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 17 grados hacia las 16:00 horas, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 81% a la medianoche y bajando ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 70% en todo momento. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 16 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esto hará que las condiciones sean agradables para pasear o realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. En resumen, Moaña experimentará un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos suaves, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.
