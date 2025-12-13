El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm. Esta tendencia de precipitaciones ligeras se mantendrá durante las primeras horas del día, con una disminución esperada hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 91% durante la mañana y descenderá ligeramente a un 86% por la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en momentos puntuales. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es del 50%, las condiciones actuales no indican un riesgo significativo de fenómenos severos.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia disminuya, y hacia la tarde, las precipitaciones podrían cesar por completo, permitiendo que el cielo se mantenga mayormente nublado sin lluvias significativas. La visibilidad no debería verse afectada de manera considerable, aunque la presencia de nubes densas podría limitar la claridad en algunos momentos.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy se podrá disfrutar de la salida del sol a las 08:54, aunque el sol se ocultará pronto, a las 18:02. Esto significa que los residentes de Moaña tendrán un día relativamente corto en términos de luz solar, lo que es típico para el mes de diciembre.

En resumen, el día de hoy en Moaña se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras en las primeras horas y una ligera mejora hacia la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.