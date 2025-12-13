El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, especialmente entre las 00:00 y las 02:00, cuando se espera que la visibilidad esté algo limitada. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad disminuirá significativamente, y se prevé que el cielo se mantenga despejado desde las 04:00 hasta el final de la jornada.

Las temperaturas en Meis se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados entre las 07:00 y las 09:00. A partir de las 10:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia las 15:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 80% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 69% hacia las 16:00. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia las 01:00. Las ráfagas alcanzarán su punto máximo a las 11:00, con velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades de entre 5 y 12 km/h hacia el final del día.

No se prevén precipitaciones en Meis, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. En resumen, el tiempo en Meis hoy será mayormente favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.