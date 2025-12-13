El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia ligera en las primeras horas de la jornada, especialmente entre las 19:00 y 20:00 horas, donde se espera una precipitación de 0.3 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se prevé que el cielo permanezca muy nuboso durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un promedio de 10 a 11 grados . Este rango de temperatura es típico para esta época del año en la región, lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente si planean salir. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se espera que alcance el 90% en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a un 82% hacia la noche.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h. En las horas más activas del día, se anticipa que la racha máxima de viento alcance los 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Es recomendable que quienes se desplacen al aire libre tomen precauciones, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 55%, lo que indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. Los ciudadanos deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 08:54 y el ocaso a las 18:02, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de cielos nublados y temperaturas frescas puede hacer que la luz del día se sienta más tenue, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre con antelación.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado con posibilidades de lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.