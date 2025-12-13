El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, con valores que rondarán entre el 75% y el 85%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, aumentando ligeramente a 27 km/h en la franja de la mañana. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 5 y 11 km/h hacia la noche. Esto proporcionará un ambiente fresco, pero sin condiciones adversas que puedan afectar la comodidad de los habitantes.

El orto se producirá a las 08:55, brindando luz natural a los residentes de Meaño, mientras que el ocaso se espera para las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares, sin la preocupación de la lluvia o el mal tiempo. En resumen, hoy será un día caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de Meaño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.