El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Meaño se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían aparecer en las primeras horas de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo esté cubierto con una ligera lluvia, especialmente durante los periodos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, alcanzando un máximo de 11 grados . Esta temperatura, aunque fresca, es típica para esta época del año en la región. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y el viento, que se prevé que sople desde el norte y noreste a velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 89% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta un 82% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 55% de posibilidad de que se produzcan, aunque las condiciones actuales no parecen indicar un riesgo significativo de tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas a lo largo del día.

El orto se producirá a las 08:54, y el ocaso está previsto para las 18:02, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz del día será limitada. Esto, junto con el cielo cubierto, puede hacer que la sensación de oscuridad se instale más temprano en la tarde.

En resumen, hoy en Meaño se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo invernal y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas más frías del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.