El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque las primeras horas de la mañana estarán marcadas por un cielo muy nuboso que dará paso a un ambiente más claro a medida que avance el día. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y esta tendencia se mantendrá durante el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán más frías, con temperaturas que rondarán los 8 grados, pero a medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la nubosidad, hará que el ambiente sea más agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 20 km/h, lo que es bastante moderado y no debería causar inconvenientes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta favorable, con un cielo que se despejará a medida que avance el día, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre y aprovechar el sol invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.