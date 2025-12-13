El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, Marín se encuentra bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa que se ha registrado en las últimas horas. A lo largo del día, se espera que esta condición persista, con un estado de cielo que se describe como "cubierto con lluvia escasa" durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado "muy nuboso" hacia la tarde, y finalmente, un cielo completamente "cubierto" al caer la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que se sitúa en un 89% en las primeras horas y desciende ligeramente a un 86% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Marín vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 0.6 mm de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a 0.3 mm y 0.1 mm en las siguientes, hasta llegar a un día sin lluvia en las últimas horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene alta, alcanzando un 95% en el periodo más crítico de la mañana. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda ser escasa, es probable que se produzcan chubascos intermitentes a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo perceptible.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 55%, lo que indica que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas en la región. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

El orto se producirá a las 08:54 y el ocaso a las 18:02, marcando un día con una duración de luz solar limitada. En resumen, se recomienda a los residentes de Marín prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.