El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados.

Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la lluvia se detenga, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados durante la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, con valores que se sentirán como 4 grados en las primeras horas y aumentando a 10 grados en la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 34 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 10 km/h, lo que hará que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille y eleve las temperaturas. Sin embargo, al caer la noche, se espera que el cielo vuelva a cubrirse, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 6 grados. La sensación térmica también se verá afectada, con valores que podrían llegar a ser de 4 grados en las horas más frías de la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día sin lluvias significativas. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, ya que las temperaturas pueden resultar frías, especialmente por la mañana y al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras al inicio, seguido de un periodo de cielos despejados y temperaturas agradables por la tarde. La combinación de viento del noreste y temperaturas moderadas hará que sea un día interesante para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un descenso de temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.