El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. A lo largo del día, se anticipan acumulaciones de precipitación que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, siendo más intensas en las primeras horas de la mañana.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, con un rango que variará entre los 7 y 8 grados . Este descenso en la temperatura se verá acentuado por la sensación térmica, que se prevé que se sitúe en torno a los 4 a 5 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa. Es recomendable que los habitantes de Lalín se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h, y rachas que podrían llegar a los 31 km/h. Este viento, combinado con la baja temperatura, podría contribuir a una sensación de frío más pronunciada, por lo que se aconseja tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la luz solar será escasa, con el orto previsto a las 08:53 y el ocaso a las 17:59, lo que significa que las horas de luz serán limitadas. Esto, junto con el cielo cubierto, puede hacer que el ambiente se sienta más sombrío y frío.

Es importante que los residentes de Lalín estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar. La combinación de lluvia ligera, temperaturas frescas y viento del noreste sugiere un día típico de invierno en la región, donde la precaución y la preparación son clave para disfrutar de la jornada.

