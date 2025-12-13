El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con un 15% de cobertura, lo que podría dar lugar a un ambiente algo gris. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con periodos de nubosidad ligera en las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 12 grados en la mañana y descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas centrales. Por la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 12 grados, lo que sugiere un cierre de jornada templado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en torno al 79% durante la mañana, descendiendo gradualmente hasta un 71% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad relativamente alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa o actividades al aire libre, ya que no hay indicios de tormentas o mal tiempo.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la isla y participar en actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.