El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia ligera en las primeras horas del día, especialmente durante los periodos 19 y 20, donde se prevé una precipitación de 0.2 mm y 0.1 mm, respectivamente. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá nublado.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 12 grados . En particular, se espera que la temperatura alcance los 12 grados en los periodos 20 y 21, descendiendo ligeramente a 11 grados en el periodo 22. Esta variación en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que rondará entre el 82% y el 88%, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será un factor importante a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, alcanzando un 88% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hasta un 82% hacia el final de la jornada. Esto, junto con la nubosidad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h. Durante los periodos 20 y 21, se registrarán rachas de viento de hasta 19 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 55%, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno más intenso. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta humedad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda precaución ante la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.