El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a la medianoche y se mantendrá en ese rango durante las primeras horas. A partir de las 14:00 horas, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 15 grados, y llegando a un máximo de 16 grados hacia las 16:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 85% a la medianoche y bajando gradualmente hasta un 65% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la sensación de frío disminuirá.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de A Guarda sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 08:54 y el ocaso a las 18:05, lo que significa que los días comienzan a acortarse, pero aún se puede disfrutar de varias horas de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.