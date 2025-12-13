El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre si se cuenta con la vestimenta adecuada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas varían entre 0.1 y 0.5 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan acumulaciones significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de A Guarda lleven consigo paraguas o impermeables, ya que las lluvias podrían ser intermitentes.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 83% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un tiempo algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 15 a 16 km/h. Las rachas máximas de viento podrían llegar hasta los 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras.

La probabilidad de tormentas es del 45%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se aconseja a la población que se prepare para estas condiciones y que tome las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.