El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 10 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en la mañana, antes de repuntar nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 79% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la humedad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el predominio del sol durante la mayor parte del día permitirán que los habitantes aprovechen el tiempo para realizar paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:54 y el ocaso será a las 18:04, lo que proporcionará un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.