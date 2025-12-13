El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una atmósfera gris y húmeda. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, aunque la cantidad de lluvia esperada será ligera, con acumulados que no superarán los 0.6 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una humedad relativa que oscilará entre el 88% y el 90%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Gondomar se vistan adecuadamente para evitar el malestar por el frío y la humedad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre los 7 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede sentirse más fuerte.

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia se mantendrán, aunque se prevé que la intensidad disminuya hacia la tarde. Para el periodo de la tarde, se espera que la lluvia sea aún más escasa, con acumulados que podrían llegar a ser de solo 0.1 mm. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá la atmósfera gris.

En resumen, Gondomar experimentará un día de clima fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones invernales, llevando consigo paraguas y abrigos. La jornada se caracterizará por un ambiente tranquilo, ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución debido a la posibilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.