El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente cubierto, aunque se espera que la lluvia sea escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con una ligera posibilidad de precipitación, con una acumulación estimada de 0.1 mm. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán, y se prevé que el cielo se mantenga despejado en la mayoría de los periodos, especialmente desde la tarde hasta la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% por la mañana y bajará a niveles más cómodos hacia la tarde, alcanzando un 70% en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable en las horas de mayor temperatura.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, a pesar de las nubes, la lluvia no será un factor a considerar para las actividades al aire libre. Los habitantes de Forcarei pueden disfrutar de un día mayormente seco, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:54, y el ocaso se espera para las 18:00, lo que proporcionará un buen número de horas de luz diurna para disfrutar del entorno. En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será mayormente favorable, con cielos despejados en la tarde y temperaturas agradables, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.