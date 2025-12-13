El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

El día de hoy, 12 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. Las condiciones de lluvia serán ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro, siendo más intensas en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avance el día.

La temperatura se mantendrá constante en 7 grados durante todo el día, lo que indica un ambiente frío. Esta temperatura, combinada con la humedad del aire debido a las lluvias, generará una sensación térmica aún más baja, que se estima en torno a los 3 a 4 grados . Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Forcarei que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, optando por abrigos y ropa de invierno.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que sople desde el noreste a una velocidad de entre 20 y 21 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 kilómetros por hora. Este viento, junto con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que significa que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad. Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas, lo que podría generar algunas rachas de viento más fuertes y un ambiente más inestable en ciertas horas.

El amanecer se producirá a las 08:54, mientras que el ocaso está previsto para las 18:00, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. Durante las horas de luz, es recomendable aprovechar los momentos en que la lluvia sea menos intensa para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el tiempo cambie repentinamente.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Los habitantes deben estar preparados para las bajas temperaturas y el viento, así como para la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.