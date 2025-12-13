El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El día de hoy, 13 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. Esto generará una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura fluctúe entre los 7 y 15 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que el pico de calor se alcanzará alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 15 grados. La humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en las horas centrales del día.

El cielo estará mayormente despejado, con intervalos de bruma en las primeras horas, especialmente en la madrugada. A partir de la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con solo un leve indicio de posibles lloviznas en las horas de la tarde, aunque estas son muy poco probables.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, pero a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, pero se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores. Por lo tanto, los habitantes de A Estrada pueden disfrutar de un día mayormente soleado y tranquilo, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de las actividades al aire libre, manteniendo siempre una adecuada hidratación y protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.