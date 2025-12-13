El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre de 2025, A Estrada se encuentra bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en algunos momentos del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90%, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas a lo largo de la jornada. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en el periodo más afectado.

La temperatura se mantendrá constante en 9 grados durante todo el día, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se prevé en torno al 96% por la mañana, disminuyendo ligeramente a 91% hacia el final del día. Esta combinación de baja temperatura y alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h, y en algunos momentos podría haber ráfagas que lleguen hasta los 17 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta el abrigo adicional.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Esto es algo a considerar para quienes necesiten desplazarse, ya que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La bruma, que se espera que persista en varios momentos, puede crear un ambiente algo melancólico, típico de los días invernales en la región.

El orto se producirá a las 08:54, mientras que el ocaso está previsto para las 18:00, lo que significa que los días son cortos y la luz solar será limitada. Esto, sumado a las condiciones de cielo cubierto, puede hacer que la sensación de invierno se intensifique.

En resumen, A Estrada experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia ligera. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en lo que respecta a la vestimenta y la conducción, para garantizar su seguridad y bienestar en estas condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-12T21:41:06.